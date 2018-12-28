الصحوة مستمرة.. الشباب يضرب الحزم بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الحزم والشباب ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بثلاثية مقابل هدف.

وبدأت مباراة الحزم والشباب بشكل سريع، ونجح البرازيلي أرثر كايكي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق على انطلاق اللقاء، وأضاف الروماني فاليريا جامان الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الفارق في الدقيقة 27 عن طريق البرازيلي إليماو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين مقابل هدف.

وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضغطهم في بداية الشوط الثاني بحثًا عن هدف جديد، وتمكن البرازيلي صوماليا من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بهزيمة الحزم بنتيجة 3/1.

ورفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة، ليُعزز تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الـ13.