الصربي ماجيتش يُدير مباراة الاتفاق والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاتفاق والاتحاد اليوم، في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود مباراة الاتفاق والاتحاد اليوم طاقم تحكيم صربي مكون من؛ ميلوراد ماجيتش حكم الساحة، ويُساعده كل من ميلوفان ريستيك وداليبور دجورجيفيتش، والحكم الرابع، الهولندي كيفن بلوم، ومواطنه داني ماكيلي حكم الفيديو.

ويدخل الاتفاق والاتحاد مباراة اليوم، بهدف تحقيق الفوز، حيث يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالعميد من تراجع نتائجه هذا الموسم، فيما تذبذبت نتائج فارس الدهناء خلال الفترة الأخيرة، رغم بدايته القوية في الدوري.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة، والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في 10 لقاءات.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والخسارة في مثلهم، والتعادل في 4 مواجهات.