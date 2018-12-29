الصندوق العقاري يدشن الفرع الذكي الأول

المواطن - واس

يدشن صندوق التنمية العقارية غداً الأحد أول فروعه الذكية بالرياض لخدمة المستفيدين، وتيسير رحلة تملكهم للمسكن الأول، عبر نظام ذكي يجمع بين خدمات صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، و مشاريع وزارة الإسكان للبيع على الخارطة.

وتم تصميم”الفرع الذكي” بما يتوافق مع منظومة الحلول التمويلية المتكاملة للصندوق، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في برنامج الإسكان.

وأكد المتحدث الرسمي للصندوق العقاري حمود العصيمي، أن “الفرع الذكي” تم تجهيزه بنظام اصطفاف ذكي يهدف إلى تسهيل عملية انتقال المستفيد بين الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة، كما يقوم النظام باحتساب مدة انتظار المستفيد منذ حصوله على التذكرة إلى حين خدمته من قبل موظف الخدمات الشاملة.

وأضاف العصيمي تم تخصيص مسار أولوية إلكتروني داخل الفرع لخدمة “جنودنا البواسل”، عبر جهاز الانتظار من خلال أيقونة برنامج “دعم العسكريين وأصحاب الهمم”، وتنعكس جميع هذه البيانات على نظام تقارير متكامل، يساعد على رفع مستوى الخدمات، وتقليص مدة انتظار المستفيد داخل الفرع.

كما يحتوي الفرع على أجهزة خدمة ذاتية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، دون الحاجة لموظف الخدمة الشاملة.

كما يضم الفرع قاعة تفاعلية يستعرض من خلالها المستفيد مشاريع وزارة الإسكان للبيع على الخارطة، عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) ثلاثية الأبعاد، إضافة لشاشة تفاعلية لعرض المنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى جهاز “المستشار الآلي” لخدمة وتوجيه المستفيدين.

وجرى دعم الفرع بأجهزة تقييم مستوى الخدمات، والرضا عن أداء الموظف مقدم الخدمة، بما يحقق رفع الكفاءة التشغيلية.

يشار إلى أن “الفرع الذكي” الأول بمدينة الرياض يقع على امتداد طريق أبو بكر الصديق قبل تقاطعه مع الدائري الشمالي باتجاه الشمال، وسيستقبل المستفيدين طيلة أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء فترة واحدة مسائية يوم الجمعة.