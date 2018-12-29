الضباب يقتل ويصيب 57 في باكستان

المواطن - واس

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 47 بجروح متفاوتة جراء حوادث نجمت عن موجة الضباب الكثيف المسيطر على إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، أن معظم الحوادث وقعت على الطرق السريعة في مناطق وسط إقليم البنجاب، حيث تراجع مدى البصر إلى 50 مترًا فقط خلال ساعات النهار.

وأشارت إلى أن شرطة المرور حثت المواطنين على تحديد تحركاتهم وتجنب السفر عبر الطرق السريعة حتى تتراجع كثافة الضباب للحد من وقوع الحوادث.

من جانبها أوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنها تراقب كثافة الضباب، حيث سيتم إعادة جدولة الرحلات الجوية في حال وصول كثافة الضباب إلى مستوى يعرقل الطيران، مشيرة إلى أن موجة الضباب الحالية أدت إلى إعادة جدولة برنامج عشرات الرحلات الجوية في مطارات إقليم البنجاب.