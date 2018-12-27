العابد يغيب عن مران الهلال.. وجلسة علاجية لـ فلاتة

المواطن - مروة نبيل

غاب النجم نواف العابد عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة التعاون المقبلة.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نواف العابد لم يُشارك في المران الجماعي اليوم، بسبب تعرضه لكدمة في مشط القدم.

كما خضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مهند فلاتة لجلسة علاجية في عيادة النادي، وذلك بعد إصابته في العضلة الضامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره التعاون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع بـ24 نقطة.