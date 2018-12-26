العربية فرصة الأهلي للثأر من رباعية الهلال

المواطن - محمد سمعة

مع إعلان قرعة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال خلال الأيام الماضية، أصبح ناديا الهلال والأهلي أمام طريق واحد وهو التأهل لدور نصف النهائي لاستمرار تمثيل الكرة السعودية خير تمثيل في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يواجه الهلال، نادي الاتحاد السكندري المصري في دور الثمانية، بينما سيواجه النادي الأهلي فريق الوصل الإماراتي.

وفي حال فاز الهلال على الاتحاد السكندري في مجموع المباراتين، وفعل الأهلي الأمر ذاته مع نادي الوصل الإماراتي فستكون مواجهة نصف النهائي نارية بين كبيري الكرة السعودية.

فرصة ذهبية للثأر

وإذا نجح الأهلي في تدعيم صفوفه بصفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية فستكون أمامه فرصة ذهبية للثأر من الهلال وإقصائه من البطولة العربية.

وكان نادي الهلال تفوق على غريمه الأهلي يوم الجمعة الماضية في الجولة الرابعة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

صفقات مميزة يُطاردها الأهلي

وقال ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي إن الفريق سيتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية وذلك لتحسين أداء الفريق بعد التعثرات الأخيرة والتي مر بها في بطولة الدوري.

يتواجد النادي الأهلي حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.