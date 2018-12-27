العيبان بعد تعيينه وزيراً للدولة: هيئة تقويم التعليم حققت منجزات وطورت الاستراتيجيات 

المواطن - واس

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما حظيت به هيئة تقويم التعليم والتدريب من دعم واهتمام كريمين من لدن القيادة الرشيدة، وعلى ما حققته الهيئة – بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة – من منجزات كبيرة على مستوى بناء الهيئة المؤسسي، وتطوير الاستراتيجيات والأطر والمعايير المتعلقة بأعمالها، وصدور تنظيمها الجديد المتضمن تعديل اسمها إلى “هيئة تقويم التعليم والتدريب”.

وعبر “العيبان” عن شكره وتقديره العميقين على الثقة الملكية الكريمة التي حظي بها خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم بعد إعادة هيكلتها عام 1437هـ، متمنياً للدكتور أحمد بن محمد العيسى ومجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها كافة دوام التوفيق في الاضطلاع بالمهمات المسندة إلى الهيئة.