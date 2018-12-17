الـ VAR .. يرد على شائعة مُجاملة #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للخسارة من نادي الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت هدفًا لنادي الهلال، لتُعطي ركلة جزاء لفريق الحزم في الدقيقة التاسعة والسبعين، تصدى لها اللاعب فاجنر أليماو ليسجل من خلالها هدف الفوز لنادي الحزم.

مجاملة الـVAR للهلال:

ودائمًا ما قيل إن تقنية حكم الفيديو المساعد تُجامل نادي الهلال منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث اشتكى سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، بأن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في كثير من الأوقات بسبب تقنية الـVAR مضيفًا أن الهلال لم يعانِ منها، كما تحدث الناقد الرياضي عادل الملحم في السياق ذاته، وذكر بأنه يشعر بأن تقنية حكم الفيديو المساعد تُجامل الهلال بدليل سرعة تنفيذ مطلب نادي الهلال بالنظر إلى التقنية لاحتساب الأخطاء التحكيمية.

وبعد قرار تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة الحزم، وتعرض الهلال للهزيمة، أثبتت التقنية أنها لم تُجامل نادي الهلال خلال المباريات السابقة.

أول خسارة:

وتعرض نادي الهلال لأول هزيمة له في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 32 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.