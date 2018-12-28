الفتح يُعطل انطلاقة النصر بتعادل سلبي

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفتح والنصر التي أُقيمت على استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الفتح والنصر بضغط كبير من ثلاثي العالمي الهجومي عبدالرزاق حمدالله، أحمد موسى ومحمد السهلاوي، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يُربك أصحاب الأرض، إلا أن دفاع وحارس النموذجي تصدوا لهجمات الأصفر.

وواصل العالمي ضغطه، وكاد كريستيان راموس أن يهز الشباك في الدقيقة 37، وتصدى الحارس لرأسيته، وسدد عبد القادر الوسلاتي كرة خطيرة بجوار المرمى قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والنصر بدقائق قليلة.

وحصل نجم العالمي كريستيان راموس على بطاقة حمراء في الدقيقة 54 من أحداث مباراة الفتح والنصر لتدخله العنيف على ياسين حمزة، ليُكمل الأصفر اللقاء بعشرة لاعبين.

واستمرت الإثارة في مباراة الفتح والنصر حيث قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح العالمي في الدقيقة 77، قبل أن يُلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

واحتسب حكم مباراة الفتح والنصر ركلة جزاء لصالح النموذجي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، إلا أن عبد القادر الوسلاتي أهدرها، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف.

وبعد مباراة الفتح والنصر اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبات رصيد النموذجي 20 نقطة، ليحتل المركز الثامن مؤقتًا.