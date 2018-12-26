الفيحاء يبحث عن فوزه الأول ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيحاء ضد الفيصلي مباراتين من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، انتهت المواجهة الأولى بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة الفيحاء ضد الفيصلي في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، وكان الفريق البرتقالي الأقرب للفوز بعدما تقدم بهدفي أسبريا وسعيد الربيعي بالخطأ في مرماه، إلا أن إيغور روسي سجل هدفي التعادل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.