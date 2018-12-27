الفيصلي يفقد غوستافو في مباراة النصر

المواطن - مروة نبيل

حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، البرازيلي لويز غوستافو على بطاقة صفراء خلال مباراة الفيحاء المُقامة الآن، ليتأكد غيابه عن مواجهة النصر المقبلة، لتراكم البطاقات.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي نظيره الفيحاء الآن، في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُشير النتيجة إلى التعادل السلبي حتى الدقيقة 80.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره النصر، يوم الخميس الموافق 10 من شهر يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد لويز غوستافو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، ونجح في تسجيل هدفين هذا الموسم، وصنع 6 أخرى.