الفيصلي يفوز على الفيحاء في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفيصلي والفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز عنابي سدير بهدف نظيف.

وبدأت مباراة الفيصلي والفيحاء بشكل متكافئ بين الفريقين، قبل أن يُسيطر لاعبو عنابي سدير على وسط الملعب، وكاد الفريق البرتقالي أن يُسجل هدفًا عن طريق نواف الصبحي، إلا أن مصطفى ملائكة تصدى لتسديدته ببراعة.

وتبادل لاعبو الفيصلي والفيحاء السيطرة على أحداث الشوط الثاني، وغابت الخطورة على مرمى الفريقين، وكان اللعب في منتصف الملعب.

واستمر التعادل السلبي بين الفيصلي والفيحاء حتى الدقيقة 90 من أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينجح الكولومبي دييغو كالديرون في هز الشباك بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسجل كالديرون هدف الفيصلي من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ليهز شباك حارس فريق الفيحاء، ويقود عنابي سدير لحصد ثلاث نقاط هامة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ12.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : دييقو كالديرون في الدقيقة 90+1

الفيصلي 1 : 0 الفيحاء #الفيصلي_الفيحاء pic.twitter.com/gkHtwjHTE2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 27, 2018