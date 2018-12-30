الفيصل يطلع على خطة رفع الطاقة السريرية بمستشفيات مكة

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، يرافقه عددًا من قيادات الوزارة بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

واطلع الأمير خالد الفيصل على أعمال وزارة الصحة في المنطقة خلال الفترة الماضية ، والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية , ورفع الطاقة السريرية في مستشفيات محافظات المنطقة.

وتسلّم أمير منطقة مكة المكرمة من الدكتور الربيعة , شهادة منظمة الصحة العالمية الممنوحة لمحافظة الجموم , كأول مدينة صحية على مستوى المنطقة والثالثة على مستوى المملكة.