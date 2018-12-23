القحطاني يُراهن على اليامي: يمتلك مواصفات المهاجم الفذ

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الهلال المعتزل، ياسر القحطاني الشكر إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عبد الرحمن اليامي بعد إهدائه لهدفه في شباك أُحد.

وسجل عبد الرحمن اليامي هدف الفيحاء الأول في شباك أُحد خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ14 من الدوري، ليظهر قميصه المكتوب عليه “يا قد الألم بغيابك 20″، في إشارة لاعتزال القحطاني الذي يعتبره قدوته في الملاعب.

ونشر القحطاني صورة لنجم نادي الفيحاء عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا يا عبد الرحمن شكرًا على مشاعرك ووفائك وأنا لا أزال أراهن على إمكانياتك يا بطل”.

وتابع نجم الهلال المعتزل تغريدته قائلًا: “أنت تملك مواصفات المهاجم الفذ، ما عليك إلا مواصلة العطاء والمثابرة في التمارين وعدم فقد الأمل، الله يوفقك يا بطل”.