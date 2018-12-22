القمر البدر يتعامد على الكعبة يومين متتاليين

المواطن - مكة المكرمة

في ظاهرة فلكية شبيهة بتعامد الشمس على الكعبة، التي يستفاد منها بتحديد اتجاه القبلة، يتعامد القمر البدر على الكعبة اليوم السبت وغداً الأحد بعد منتصف الليل.

وأوضح الباحث وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، أن تعامد الأجرام السماوية يحدث في كل مدن العالم، إلا أن لمكة خصوصية، إذ تستفيد منه أقطار الأرض قاطبة، باعتباره إشارة كونية لاتجاه قبلة المسلمين.

وأضاف أن التعامد سيحدث في يومين متتالية بين الساعة 12.28 و1.31 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة، ما يعني أن متابعي القمر في أي مكان في الكون سيكونون باتجاه القبلة.

ويؤكد هندي أن اكتمال القمر بدراً في الليلة ذاتها، سيتيح لعدد كبير من الدول متابعة لحظة التعامد، إذ يتمكن سكان آسيا وأوروبا وأفريقيا بالكامل من رؤيته، إضافة إلى شمال شرقي أمريكا الشمالية وشرق أمريكا الجنوبية.