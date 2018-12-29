الكشف عن هوية مُخطط إمبراطورية داعش الإعلامية الدموية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت صحيفة “ذا أستراليان” عن هوية المسؤول الإعلامي لتنظيم “داعش”، والذي يعد الرأس المدبر للعديد من المقاطع الإعلامية والترويجية التي يطلقها التنظيم الإرهابي بين الحين والآخر.

وقال الباحث البريطاني أيمن جواد التميم للصحيفة الأسترالية، إن قائد هذه الوحدة المثيرة للجدل هو شخص يُدعى “أبو عبد الله الأسترالي”، وهو الآن الذي يتولى مهام الدعاية الخاصة بالتنظيم الإرهابي.

وأشار التميمي الذي اعتمد على وثائق من التنظيم الإرهابي، إلى أن “أبو عبد الله” هو شخص يحمل الجنسية الأسترالية، إلا أن هويته الحقيقة لا تزال غير معروفة للسلطات في بلاده.

وترجح الوثائق التي أطلعت عليها “ذا أستراليان”، أن أبو عبدالله الأسترالي هو المسؤول الأول عن المواد الإعلامية التي تظهر بين الحين والآخر على الحسابات التابعة للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلى الرغم من غياب المعلومات الكاملة والدقيقة عن “أبو عبدالله”، فإن من المرجح أن يكون هو أول الأستراليين الذين انضموا إلى تنظيم داعش خلال الفترة من عام 2013 حتى 2015، وذلك وفقًا لما قاله الباحث البريطاني.

وعلى مدى السنوات الستة الماضية، اعتمد التنظيم الإرهابي على المواد الإعلامية الدموية كأداة رئيسية للترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع تلك الشبكات للتدقيق على المحتويات المتطرفة والدموية التي تظهر بشكل متواصل على صفحات فيسبوك وتويتر.