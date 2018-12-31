الكوريتان .. طريق الأخضر لاستعادة السيطرة الآسيوية

المواطن - محمد سمعة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليًا اختبارًا وديًا قويًا أمام منتخب كوريا الجنوبية، وذلك في ظل استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب كوريا الجنوبية على ملعب نادي بني ياس في مدينة أبو ظبي الإماراتية حيث يسعى المدرب خوان بيتزي لطمأنة الجمهور السعودي على منتخب بلاده قبل خوض غمار المنافسة الآسيوية.

الكوريتان تؤهلان الأخضر معنويًا

وفي حال نجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية فسيعطي هذا الفوز دفعة معنوية قوية للاعبي الأخضر قبل مواجهة منتخب كوريا الشمالية في أول مباراة رسمية للأخضر في البطولة الآسيوية.

وإذا تمكن المنتخب السعودي كذلك من الفوز على منتخب كوريا الشمالية في الجولة الأولى في البطولة الآسيوية فسيعلو سقف الطموحات لدى نجوم المنتخب السعودي من أجل الوصول بعيدًا في بطولة كأس آسيا ومحاولة التتويج باللقب الرابع.

ولم يتمكن المنتخب السعودي من التتويج ببطولة كأس أمم آسيا منذ عام 1996 حيث نجح وقتها في الفوز على منتخب الإمارات في المباراة النهائية.

ست مرات يصل للمباراة النهائية

وصل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم آسيا في ست مناسبات، حيث تمكن الأخضر من الفوز بالبطولة في ثلاث مناسبات وخسر الفرصة في التتويج باللقب في ثلاث مناسبات.

ودع المنتخب السعودي منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من الدور الأول رفقة منتخب مصر.