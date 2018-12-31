المراعي تستقبل 73286 ألف زائر خلال 2018

المواطن - الرياض

احتفلت شركة المراعي في نهاية هذا العام 2018، بآخر زائر لمرافقها بالخرج .

وحصل الطفل علي خالد الحوشاني على هدية عينية مقدمة من الشركة بهذه المناسبة.

جدير بالذكر أن المراعي تنظم رحلات يومية إلى مرافق الشركة في الخرج، للعائلات والمدارس والجمعيات بمختلف أنواعها إضافة إلى موظفي الشركة كما أن عدداً كبيراً من ضيوف المملكة الرسميين يزورون مزارع ومصانع الشركة بصفة دورية للاطلاع على ما وصلت إليه عمليات صناعة الغذاء في المملكة من تقدم ورقي .

وبلغ عدد الزوار في العام 2018 م 73286 زائراً وزائرة من مختلف الجنسيات.