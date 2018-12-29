المسند: لهذه الأسباب لا يستقيم الحساب الفلكي بناءً على اكتمال القمر بدرًا

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أنه يتعاقب الليل والنهار على القمر، ويكون النهار طوله نحو 14- 15 يومًا أرضيًّا ثم ليل مثله، موضحًا أنه عندما يكتمل القمر بدرًا في النصف المواجه للأرض، يكون النصف الثاني محاقًا مظلمًا والعكس بالعكس.

وتابع المسند أن في كل لحظة يكون نصف القمر ليلًا، والنصف الثاني نهارًا، مثله مثل كوكب الأرض وسائر الكواكب، ويظن بعض الناس أن ليلة البدر واكتمال القمر لا تكون إلا ليلة 15 من الشهر القمري، مشددًا على أن الصحيح أن اكتمال القمر بدرًا، قد يكون ليلة 14 أو يومها، وقد يكون ليلة 15 أو يومها، وهو يختلف من شهر لآخر وفقًا لطول الشهر القمري (29 أو 30 يومًا).

وأضاف المسند: لذا لا يستقيم تخطئة الرؤية، أو الحساب الفلكي بناءً على معيار اكتمال القمر بدرًا، ويتغير القمر في شكله من المحاق، للهلال، فالتربيع ثم البدر، وهكذا بسبب موقعه من الأرض نسبة إلى الشمس.