حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات ، وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ ، فقد أمر المقام الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال ، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %) ، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
الملك سلمان يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة
لمدة عام مالي واحد
الملك سلمان يأمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة
2018/12/18الساعة 1:08 مساءً
- فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس
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3 مشاراكات
ام نورة الشهراني
هل يشمل موظفين القطاع الخاص ! اتمنى ان يشمل المواطنين موظفين القطاع الخاص..
غير معروف
ا
العز وز
الله يحفظه ويديم أمره