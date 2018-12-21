الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.