الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني

المواطن - واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.
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تعليق واحد
غير معروف
قضيه فلسطين قضيه ازليه من اكثر من ستين عام ونحن نترقب حل لهذه القضيه اللتي استنزفت الوقت والجهد والمال للعالم العربي حماس عايشه علي دعم ايران وفتح وجماعاتها عايشه علي الدعم الخليجي
والاقصي الان شرقي للمسلمين وغربي لليهود والمسيحيين اتمني الموافقه علي الحل الجديد وبالله التوفيق..