المملكة تدخل عام 2019 بطموحات سياحية وقدرات تنافسية هائلة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلط موقع “إي تربو” الضوء على التطورات الواقعة في مجالات السياحة بالمملكة، والتي تشمل أيضًا تحديث العديد من المواقع الأثرية المُدرجة ضمن قوائم اليونسكو للتراث التاريخي.

وأشارت إلى أن تلك التغييرات والتطويرات ليست فقط تُفيد الاقتصاد بالمملكة، ولكن أيضًا تمنح البلاد الفرصة في الدخول بقوة في المنافسة لجذب السائحين المعنيين بزيارة الأماكن والمواقع التراثية التي تمتلكها السعودية.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو مدني، أن منطقة مدائن صالح – وهي أحد مواقع منظمة اليونسكو للتراث العالمي، يتم الكشف عنها للعالم بمجرد اكتمال المشاريع المتعلقة بالسياحة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يخلق البرنامج 2500 وظيفة في المنطقة، تمثل العمالة المباشرة فقط للمشروعات السياحية والتراثية.

وقال عبد العزيز العقيل، مسؤول العمليات في وحدة التنسيق الإقليمية: “يسعدنا إطلاق أحد أهم المبادرات المجتمعية في العلا”.

وأضاف: “نحن نشجع شعبنا على أن يكونوا أمناء على أوطانهم.. والعلا مكان للتاريخ والتراث”، مشيرًا إلى أن “المسافرين داخل المملكة قاموا بنقش العديد من الرسائل على الصخور والجبال في العُلا على مدى مئات السنين”.

وقال: “نحن نأمل الآن أن يأتي السياح من الخارج.. نريد أن نضمن وجود خطة استراتيجية قبل أن يبدأ المستثمرون في إطلاق أعمالهم في المنطقة”.

وأوضح العقيل أنه “كان هناك نشاط بشري في المنطقة منذ آلاف السنين وقد ترك كل جيل وراءه آثار وجوده.. كما تنتشر المناظر الطبيعية الشاسعة مع بعض البقايا الأثرية الرائعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، مؤكدًا أن السياحة ستشكل 70٪ من اقتصاد العُلا في المستقبل.