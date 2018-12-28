النصر .. والفوز الـ12 ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، اليوم الجمعة، مباراة النصر ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر ضد الفتح 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي الذي نجح في تحقيق الفوز بـ11 مباراة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي في مباراتين فقط، وتعادل النصر ضد الفتح في 5 مواجهات سابقة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ وخطف نقاط مباراة النصر ضد الفتح اليوم، لتحسين موقعه في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواصلة انتصاراته؛ والفوز في مباراة النصر ضد الفتح اليوم، أملًا في تعثر الهلال وانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري منه.

وقبل مباراة النصر ضد الفتح اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز العاشر بـ18 نقطة.