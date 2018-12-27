النصر يختتم تدريباته.. ويُغادر إلى الأحساء

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته استعدادًا لمباراة الفتح المُقرر إقامتها، يوم غد الجمعة، في الأحساء.

وانطلقت تدريبات النصر اليوم باجتماع للمدرب البرتغالي هيلدر بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وركز في بداية المران على الجوانب اللياقية الترفيهية المتنوعة.

وأجرى الجهاز الفني تدريبات كروية في مساحات محددة تعتمد على اللعب من لمستين، واختتم هيلدر مران النصر اليوم بمناورة على كامل الملعب؛ طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

وتُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الخميس، من الرياض متوجهة إلى الأحساء، استعدادًا لمواجهة الفتح في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز العاشر بـ18 نقطة.