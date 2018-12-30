الهلال بمن حضر .. شعار المتصدر ضد #التعاون

المواطن - طارق سعد

يملك حامل اللقب فرصةً ذهبيةً لتوسيع الفارق النقطي مع تعثر أقرب منافسيه النصر، الذي خرج متعادلاً ضد مضيفه الفتح في الأحساء.

ولا يُكدّر صفو الهلاليين سوى غياباته الكثيرة، عندما يحل ضيفاً اليوم على التعاون في بريدة ضمن ختام الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ويغيب عن الهلال دوليوه المنضمون للمنتخب السعودي، علي البليهي وياسر الشهراني ومحمد البريك وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري، إضافة للمصاب علي الحبسي المستبعد من معسكر منتخب عمان.

ويتسلح الهلال بالثلاثي الأجنبي جوميز وإدواردو وكاريلو، إضافة للبارز بقوة محمد كنو مع عدم إغفال الدور المحنك للمدرب البرتغالي جيسوس الذي صنع فريقاً حصد الأفضلية على مستوى الأرقام طوال الدور الأول .

يُذكر أن هذه المواجهة كانت محور نقاش طويل ما بين مطالبين ومعارضين لتأجيلها بسبب عدم مشاركة الدوليين في الهلال، تبعاً لقرار استئناف جولات الدوري السعودي أثناء منافسات كأس أُمم آسيا.