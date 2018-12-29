الهلال والتعاون .. 16 مباراة و12 فوزًا للزعيم

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء يوم غد الأحد، مباراة الهلال والتعاون ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الهلال والتعاون 16 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، بعدما نجح في الفوز بـ12 لقاء.

وتعادل الهلال والتعاون في 3 مواجهات سابقة، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم من الفوز في مباراة واحدة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويعود فوز الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم الوحيد على الزعيم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى منافسات موسم 2015/ 2016، حينما فاز في مباراة الهلال والتعاون بالدور الثاني بهدف دون رد.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لمواصلة سلسلة انتصاراته في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وخطف نقاط مباراة الهلال والتعاون غدًا، لزيادة الفارق بينه وبين النصر أقرب المنافسين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بسكري القصيم لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة والفوز بمباراة الهلال والتعاون غدًا، بعد الخسارة في المواجهتين الماضيتين أمام القادسية والرائد.

وقبل مباراة الهلال والتعاون غدًا ضمن منافسات الجولة الـ15، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.