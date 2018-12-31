الهلال ومهند عسيري .. الصفقة تقترب

المواطن - طارق سعد

أيام معدودة وتفاصيل بسيطة تعيق الانتقال الوشيك لمهند عسيري من ناديه الحالي الأهلي إلى حامل اللقب الهلال.

ويُعد مهند عسيري (32 عامًا) من أبرز المهاجمين في الخارطة السعودية حاليًّا، وشارك مع الأخضر في مونديال روسيا الفائت ضد مصر في آخر مباريات المجموعة.

وبعد المونديال صادف مهند عسيري بعض المشاكل في ناديه التي حدّت من مشاركته في مباريات الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون خروجه من الأهلي في الفترة الشتوية القادمة هو الحل الأسلم في الأهلي الذي بدأ في استقبال عروض الأندية الأخرى الراغبة في خدمات عسيري.

ويُعد الهلال الأكثر جدية في استقطاب عسيري رغم وجود مهاجمين أجنبييّن في قائمته، هما الفرنسي جوميز والإسباني سوريانو، لكن الهلاليين يرون في مهند عسيري الخيار المفضل لشغل خانة المهاجم الثالث في القائمة تحسبًا لظروف عدة أهمها ضغط المنافسات ودعمًا لفكرة قيد مهاجم أجنبي واحد في القائمة الآسيوية.

ويبدي مهند عسيري مرونة وتوافقًا في أهدافه الشخصية مع الإستراتيجية الهلالية، خاصة في ظل ازدحام الأجانب في خانات الهجوم لكافة فرق الدوري السعودي، حيث يظل خيار الانتقال للهلال هو الأنجح بالنسبة لعسيري في الفترة القادمة.

ولا ينافس عسيري في شغل خانة المهاجم الثالث في الهلال سوى نجم الحزم محمد الصيعري المُعار من الاتفاق.