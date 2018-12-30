الهلال يتعادل مع التعاون في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الهلال ضد التعاون بشكل قوي من لاعبي الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وتمكن الفنزويلي جيلمين ريفاس من فض اشتباك التعادل السلبي برأسية مميزة في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدف نظيف.

وتمكن هيلدون راموس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58، قبل أن يُعزز عبدالفتاح آدم تقدم التعاون، ويهز شباك الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 64، وبعد ثنائية سكري القصيم ضغط لاعبو الزعيم بحثًا عن التعادل.

وفي الوقت الذي توقيع فيه الجميع انتهاء مباراة الهلال ضد التعاون بهزيمة الزعيم، سجل الإسباني ألبرتو بوتيا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مواجهة الجولة الـ15 بالتعادل.

وبعد مباراة الهلال ضد التعاون اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد التعاون إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : ريفاس في الدقيقة 34

التعاون 0 : 1 الهلال #التعاون_الهلال pic.twitter.com/Y9kwcYty7h — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 30, 2018

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب : هيلدون راموس في الدقيقة 58

التعاون 2 : 2 الهلال #التعاون_الهلال pic.twitter.com/trUirr2pnN — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 30, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب : عبدالفتاح آدم في الدقيقة 64

التعاون 2 : 2 الهلال #التعاون_الهلال pic.twitter.com/LFDMRq0iUk — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 30, 2018