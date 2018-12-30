الهلال يدفع ثمن التغييرات

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تتويج الهلال بطلًا للشتاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن الجولات الأخيرة شهدت تذبذبًا في أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤخرًا، يعود إلى التغييرات العديدة في تشكيلته الأساسية.

وأوضح حساب “أوبتا”، أن نادي الهلال أجرى 15 تغييرًا على تشكيلته الأساسية خلال آخر 6 مباريات خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز بمواجهتين، والتعادل في 3 لقاءات، وخسر مباراة واحدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في تحقيق الفوز خلال أول 9 مباريات على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد إجرائه لـ16 تغييرًا فقط.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من الفوز في 11 مباراة أمام كل من الفيحاء، الرائد، الباطن، الفتح، الشباب، الاتحاد، القادسية، الاتفاق، الوحدة، أُحد والأهلي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 3 مباريات ضد كل من الفيصلي والنصر، بالإضافة إلى التعادل أمام التعاون اليوم في الجولة الـ15، وخسر الزعيم لقاء وحيد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الحزم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 34 هدفًا، ليكون الأقوى هجوميًّا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، واهتزت شباكه بـ16 هدفًا.