الهلال يُجدد عقد أحمد أشرف لمدة موسمين

المواطن - مروة نبيل

جدد نادي الهلال، اليوم الخميس، عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد أشرف لمدة موسمين إضافيين.

وأعرب أحمد أشرف عن سعادته بتجديد التعاقد، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله والشكر دائمًا وأبدًا، تم تجديد عقدي موسمين، وبإذن الله أقدم أفضل ما لدي للكيان الأزرق العظيم”.

وانضم أحمد أشرف صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يناير الماضي، بعدما وقعت معه إدارة الزعيم ضمن مشروع المواليد، عقب إنهاء إجراءات تسجيله.

وظهر أحمد أشرف بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، واستعان به المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في العديد من مباريات الزعيم هذا الموسم.