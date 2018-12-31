الهيئة الملكية توفر وظائف لحملة الثانوية.. هنا رابط التسجيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 4 وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة، للعمل في القطاع الخاص من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالمسميات التالية (رجل أمن، وسائق)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- سائق (وظيفة واحدة):
– شهادة الثانوية العامة.
– للعمل لدى الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية (أساكو).
– يتمثل العمل في أن يكون المتقدم مسؤولاً عن المراسلات الخاصة بالمشروع.
– خبرة ثلاث سنوات.
– الإلمام باللغة الإنجليزية كتابة ومخاطبة.
– أن تكون لديه رخصة قيادة خاصة سارية المفعول وأن يكون ماهراً بالقيادة.
2- رجل أمن (عدد 3 وظائف):
– شهادة الثانوية العامة.
– للعمل لدى شركة أفيردا السعودية العالمية المحدودة.
– حماية منشأة المردم الصحي للهيئة الملكية في الجبيل الصناعية.
– خبرة سنتين عسكرية أو خبرة رجل أمن.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).