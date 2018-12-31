الهيئة الملكية توفر وظائف لحملة الثانوية.. هنا رابط التسجيل

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر 4 وظائف شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة، للعمل في القطاع الخاص من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، بالمسميات التالية (رجل أمن، وسائق)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سائق (وظيفة واحدة):

– شهادة الثانوية العامة.

– للعمل لدى الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية (أساكو).

– يتمثل العمل في أن يكون المتقدم مسؤولاً عن المراسلات الخاصة بالمشروع.

– خبرة ثلاث سنوات.

– الإلمام باللغة الإنجليزية كتابة ومخاطبة.

– أن تكون لديه رخصة قيادة خاصة سارية المفعول وأن يكون ماهراً بالقيادة.

2- رجل أمن (عدد 3 وظائف):

– شهادة الثانوية العامة.

– للعمل لدى شركة أفيردا السعودية العالمية المحدودة.

– حماية منشأة المردم الصحي للهيئة الملكية في الجبيل الصناعية.

– خبرة سنتين عسكرية أو خبرة رجل أمن.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).