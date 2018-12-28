الوزير العامودي: تجديد الثقة يضع على عاتقي مسؤوليات أكبر للإسهام في تقدم المملكة

المواطن - واس

رفع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ثقتهم الغالية بمناسبة إعادة تشكيل أعضاء مجلس الوزراء.

وثمن معاليه الثقة الملكية التي عدها وسام شرف يعتز بها، قائلا:” إن تجديد ثقة القيادة الرشيدة يضع على عاتقي مسؤوليات أكبر للإسهام مع زملائي في مسيرة النجاح والتقدم التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة وعزمها على المضي قدما في تحقيق أهداف رؤية 2030 المباركة”.

وعدّ العامودي هذه الثقةَ حافزاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، مضيفا :” يسعدني أن أكون جزءاً من الإنجازات العظيمة التي تحققها المملكة على مستوى العالم، لا سيما في قطاع النقل الذي حقق بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة إنجازات كبرى”.

وفي ختام تصريحه دعا العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويرعاهم ويسدد على دروب الخير خطاهم.