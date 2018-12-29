الوزير العساف يدشن حسابه على تويتر

المواطن - الرياض

دشن وزير الخارجية إبراهيم العساف، حسابه الجديد على تويتر.

وبعد ساعات قليلة من تدشينه بلغ عدد متابعي العساف أكثر من 10 آلاف شخص فيما اكتفى هو بمتابعة 5 حسابات في مقدمتها حساب الملك سلمان بن عبدالعزيز إضافة إلى حساب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وحساب وزارة الخارجية ومركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً ملكياً كريماً بتعيين الوزير العساف في منصب وزير الخارجية وتعيين الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

وسيتولى العساف، وهو أكثر الوزراء خبرة في العمل الحكومي، مهمة تطوير أداء الوزارة تنظيمياً، فيما سيتفرغ الجبير إلى مهمته في قيادة الدبلوماسية السعودية وهو ما سيزيد من كفاءة العمل الدبلوماسي بتفرغ الجبير له.

ويمكن متابعة حساب الوزير العساف عبر تويتر من خلال المعرف التالي: https://twitter.com/IbAlassaf