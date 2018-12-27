اليوم.. أمير جازان يرعى افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان

المواطن - جازان

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم الجمعة, افتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان, أن المركز نفذ على مساحة 100 ألف متر مربع ، ومباني الدور الأرضي بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومباني الدور الأول بمساحة 10 آلاف متر مربع، مشيرًا إلى أن المركز يحتوي على مسطحات خضراء بمساحة 15 ألف متر مربع، وقاعات للاحتفالات، والمؤتمرات والاجتماعات، ومركز للمعارض، ومسرح مغلق مجهز بالتقنيات الحديثة وأنظمة ترجمة لعدد من اللغات، يتسع لنحو 1800 شخص, ومسرح آخر مفتوح يتسع لنحو 3000 شخص، كما يضم المركز صالات لكبار الزوار والضيوف، بالإضافة لأماكن مخصصة للنساء، وموقع خدمات يتسع لنحو 1000 موقف سيارة.

وأعرب ابن سعيدان في ختام تصريحه, عن سعادته بافتتاح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، الذي يتميز بموقعه بالمنطقة المركزية على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، ويعد تحفة معمارية حضارية تعكس تطور المنطقة.