اليوم.. الفيحاء يستضيف أُحد لتصحيح المسار

المواطن - مروة نبيل

تُختتم الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منافساتها بمباراة واحدة بين الفيحاء وأُحد.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره أُحد، عند الساعة 3:15، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في مباراة لتصحيح مسار الفريقين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور؛ لتحقيق فوز غائب منذ 4 جولات، حيث يعود آخر فوز للفريق البرتقالي في الجولة التاسعة أمام الاتحاد، وتعادل بعد ذلك مباراتين وخسر مثلهما.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد لتحقيق نتيجة إيجابية، والتقدم في جدول ترتيب الدوري، خاصة أنه تلقى 4 هزائم متتالية أمام الفتح، الشباب، الهلال والقادسية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل أُحد الترتيب برصيد 6 نقاط.