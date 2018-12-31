انطلاق بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة .. الخميس

المواطن - الرياض

تنطلق الخميس القادم بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، برعاية نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز .

وتقام البطولة التي تعد الأضخم على مستوى المملكة من حيث عدد الخيول المشاركة، بإشراف مركز الملك عبد العزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة، والمنظمة الأوروبية لجمال الخيل العربية الأصيلة “الإيكاهو”، وتأتي ضمن فعاليات معرض الرياض للأصالة والتراث والذي سيتم تدشينه في الثالث من شهر يناير القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وعن أهداف الفعالية أشار رئيس اللجنة العليا لتنظيم المعرض عماد بن محمد آل رشيد إلى فكرة المعرض، القائمة على إثراء مختلف شرائح المجتمع حول الموروث الوطني بقالبٍ مبتكر قادر على جذب الزائر من خلال إشراكه ببعض الأنشطة التي تتضمنها الفعالية.

مؤكداً أن فكرتها الرئيسة كانت مقتصرة على منافسة لجمال الخيل العربية الأصيلة ومزاد مصاحب لها يُمكّن ملاك مرابط الخيل من عرض نخبة الخيل بالمزاد إلا أنه واستشعارًا لدور كافة مؤسسات المجتمع بمسؤولياتها الوطنية والمساهمة بتحقيق رؤية 2030 أصبحت ذا طابع تراثي تضم ثلاثة أقسام رئيسة تتمثل في الخيل والإبل والصقور.

كما ذكر آل رشيد أن أبرز الفعاليات التي يتوقع أن تحظى بتفاعل من قبل الزوار والذين يتوقع تخطيهم الـ80 ألف إلى 100 ألف زائر كونها تتقاطع مع إجازة منتصف العام الدراسي إضافة للبطولة فعالية دعو الصقور ورمي السهام وتدريب الفروسية التي تشرف عليه أكاديميات متخصصة بتدريب ركوب الخيل والتعامل معها، منوهاً إلى أن مثل تلك الفعاليات ستسهم في تنوع الفعاليات التي تجمع بين الهوايات الأصيلة والتراث الوطني الزاخر بالعديد من السمات التي تميزه عن غيره.