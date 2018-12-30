انطلاق تمرين الموج الأحمر 1 بالأسطول الغربي

المواطن - واس

انطلق اليوم التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 1” ، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر وهي إلى الجانب المملكة ، الأردن ،ومصر ،والسودان ،وجيبوتي ، واليمن ومراقبين من الصومال.

وأوضح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين “الموج الاحمر 1” اللواء صقر بن محمد الحربي ، أن التمرين الذي يستمر حتى الخميس القادم يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة ، وذلك لما يشكله البحر الاحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم ، فضلاً عن كون التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة.

من جانبه أكد مدير التمرين العميد البحري الركن علي محمد الغانمي ، أنه سيطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية ، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة.

يذكر أن التمرين يشتمل عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.