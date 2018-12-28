انفجار حافلة سياحية بالقاهرة.. وأنباء عن قتلى وجرحى

المواطن - القاهرة
انفجرت، مساء اليوم الجمعة، حافلة ركاب سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.
وترددت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، “المواطن“، ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
انفجرت، مساء اليوم الجمعة، حافلة ركاب سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.
وترددت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، “المواطن“، ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
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