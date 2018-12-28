انفجار حافلة سياحية بالقاهرة.. وأنباء عن قتلى وجرحى

المواطن - القاهرة

انفجرت، مساء اليوم الجمعة، حافلة ركاب سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وترددت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، “المواطن“، ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.