انفجار حافلة سياحية بالقاهرة.. وأنباء عن قتلى وجرحى

انفجار حافلة سياحية بالقاهرة.. وأنباء عن قتلى وجرحى

2018/12/28
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - القاهرة

انفجرت، مساء اليوم الجمعة، حافلة ركاب سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وترددت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، “المواطن“، ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.



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