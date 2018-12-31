انفجار هاتف يصيب عائلة كاملة بحروق بالغة

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أصيب أفراد عائلة هندية تقيم في مقاطعة ثين في مومباي، بحروق بالغة، إثر انفجار هاتف أثناء شحنه، ما أدى لحريق في منزلهم.

وقال تقرير لصحيفة India Times، إن الزوج راجيندرا يعاني من حروق بنسبة 32٪ على ساقيه ووجهه، وتعرّضت زوجته روشيني من حروق بنسبة 26٪ في ساقها اليمنى ووجهها، فيما تعرّض طفلتهما راشانا البالغة من العمر 13 عاما، وأبهيشيك البالغ من العمر 10 سنوات، لحروق طفيفة.

ومع تزايد الطلب على الهواتف المحمولة والحاجة إليها، توفر العديد من العلامات التجارية هواتف ذكية بقطع ومكونات رخيصة جداً، مهملين سلامة المستخدم، وعادة يتعرّض الهاتف الذكي للانفجار عندما يكون يعاني من عيوب في الصناعة، خاصة فيما يخص المعالجات.