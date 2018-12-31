بالأسماء .. ساما توقف 3 شركات عن ممارسة نشاط التأمين

المواطن - الرياض

​أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن صدور قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، اعتباراً من تاريخ 23 / 04 / 1440هـ الموافق 30 / 12 / 2018م، وذلك لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، موضحة أن تلك الشركات هي: شركة البراك للفحص والمعاينة، شركة دار ميار لوساطة التأمين، شركة امتثال المتحدة لوكالة التأمين.

وأبانت “ساما”، أن قرار إيقاف نشاط الشركات أعلاه يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 26 / 6 / 2018م والمتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة، كما يأتي ذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات المذكورة وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع. وتدعو المؤسسة من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت (هنا) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.