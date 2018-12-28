بالتفاصيل.. وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة ساكو

بالتفاصيل.. وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة ساكو

2018/12/28
الساعة 10:14 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساكو- المتخصصة في مجال تجارة العدد والأدوات- عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “بائع/ـة تكنولوجيا وجوالات”؛ وذلك للعمل بفروع متاجرها ومعارضها في المدن التالية: (الرياض، وجدة، وجازان، والجوف، والأحساء).

وبينت الشركة أن الشروط المطلوبة هي:

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– أن يكون العمر من 18 إلى 30 سنة.

– الأفضلية لمن لديهم خبرة في مبيعات الجوالات.

– قابلية العمل صباحًا أو مساءً (حسب جدول المعرض).

وأوضحت الشركة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، مع ذكر مسمى الوظيفة المطلوبة والمدينة في خانة الموضوع.



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