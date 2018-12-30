بخلاف الإنترنت.. عيب خطير في نظام iOS يحول أيفون لكتلة حديدية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف مستخدمو هواتف أيفون عن مشكلة جديدة في تحديث 12.1.2 الجديد لنظام التشغيل iOS الشهير.



وحسب ما جاء في مجلة فوربس الأميركية، فإن المستخدمين أكدوا أن التحديث الأخير من نظام التشغيل الخاص بهواتف أيفون يؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاء المكالمات الصوتية.



وأكد عدد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن التحديث الأخير لنظام التشغيل iOS ظهور مشكلة المكالمات الصوتية في هواتف أيفون بعد تحميل النسخة الجديدة وتنشيطها على الأجهزة.



وأشاروا إلى أن تلك النسخة تضيع الوقت والمال، وتُشعر المستخدمين بأنهم أنفقوا الكثير من النقود لشراء أجهزة صماء لا يمكن الاستفادة منها بأي شكل.



ويأتي هذا العيب ليُكمل سلسلة من المشكلات التي ظهرت في التحديث الأخير لنظام التشغيل الشهير iOS، حيث سبق وأن أكد مستخدمون وجود مشكلة في الاتصال بشبكات الإنترنت بعد تحميل وتنشيط النسخة الأحدث من نظام تشغيل هواتف أيفون.



وأشارت المجلة إلى أن التحديث تم اكتشاف بعض عيوبه خلال الساعات الأولى من الاستخدام، حيث لم يتمكن العديد من ملاك هواتف أيفون من الوصول إلى شبكات الإنترنت إلا عن طريق التوصيل “WIFI”.



وتم اكتشاف العيب بواسطة بعض المستخدمين لهواتف أيفون، والذين أكدوا أن التحديث الأخير لنظام التشغيل لم يتمكن من التعامل مع “البيانات”، وهو ما يعني أن الوسيلة الوحيدة للاتصال بالإنترنت كانت الارتباط بشبكة ضخ موجات.



وعلى الرغم من كون النسخة الأحدث من نظام التشغيل الخاص بهواتف أبل قد استطاعت معالجة العديد من المشكلات الموجودة في إجراء المكالمات الهاتفية وغيرها، إلا أنه ترك المستخدمين أمام أزمة تقنية جديدة.