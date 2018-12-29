المواطن - الرياض

أعلنت الأمم المتحدة بدء انسحاب المتمردين الحوثيين من ميناء الحديدة تنفيذاً لاتفاق السويد.

وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر قد نقل عن مصدر أممي في وقت سابق من ليل السبت القول إن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران بدأت منذ الساعات المبكرة من ليل السبت في عملية الانتشار خارج ميناء الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، يوم 21 ديسمبر الجاري، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة، بنشر فريق مراقبين أوّلي في مدينة وموانئ الحديدة.

وأعلنت الأمم المتحدة موافقة وفدا الشرعية والانقلابيين الحوثيين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار على البدء في فتح الممرات الإنسانية المغلقة بدءًا من طريق الحديدة صنعاء، تتبعها طرق أخرى على مراحل وذلك كإجراء لبناء الثقة.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، أن قافلة إنسانية ستتحرك من ميناء الحديدة على طول الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء اليوم.

وقال الموقع: إن اللجنة ناقشت في اجتماعات استمرت ثلاثة أيام المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية ستكهولم التي تستند إلى ثلاثة محاور ذات أولوية هي، وقف إطلاق النار وتدابير بناء الثقة لتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة الانتشار.

وأضاف الموقع أن اجتماعات الجولة الأولى عقدت بطريقة بناءة وودية.

وأشاد رئيس اللجنة بالأطراف التي أبدت حسن النية بشأن تنفيذ اتفاق ستكهولم. وبحسب الموقع فإن الأطراف تستعد لتزويد رئيس اللجنة بالخطط التفصيلية لإعادة الانتشار الكامل التي ستتم مناقشتها في اجتماع اللجنة القادم والمقرر عقده الأول من يناير بالحديدة.