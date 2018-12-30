برعاية الملك سلمان.. جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تكرم المنشآت الفائزة

المواطن - واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ونيابة عنه – أيده الله – يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الحفل التي تقيمه الأمانة العامة لجائزة الملك عبد العزيز للجودة لتكريم المنشآت الفائزة بالجائزة في دورتها الرابعة، يوم الاثنين الأول من جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 7 يناير 2019 م، في مدينة الرياض.

وتنظم الجائزة على هامش الحفل الملتقى الرابع لأفضل الممارسات في الجودة التميّز المؤسسي، وذلك على مدار يومي 2 – 3 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 8 – 9 يناير 2019م، حيث سيشهد الملتقى عدداً من الجلسات العلمية، التي تستعرض جملة من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وأتاحت جائزة الملك عبد العزيز للجودة المجال في دورتها الرابعة أمام القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي للمنافسة بجانب القطاع الخاص ضمن 15 فئة متنوعة، حيث يشمل القطاع الحكومي كلاً من الوزارات والجهات والفروع التابعة لها، التي يتم ترشيحها من قبل تلك الوزارات وتتبع لها تنظيمياً، إضافةً إلى الهيئات والمؤسسات ومن في حكمها ممن تنطبق عليها شروط الترشح للجائزة.

كما تتضمن الفئات الحكومية قطاع التعليم العالي ويشمل الجامعات والكليات الحكومية، والمنشآت الصحية الحكومية وتشمل المنشآت التي تُقدم خدمة الرعاية الصحية بشكل مباشر كالمدن الطبية والمستشفيات التي تزيد سعتها عن 300 سرير.

وخَصصت الجائزة 9 فئات متنوعة للقطاع الخاص تشملُ التعليم العام الأهلي، والتعليم العالي الأهلي، والمنشآت الصحية الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير، والمنشآت الإنتاجية الكبيرة، والمنشآت الإنتاجية المتوسطة، والمنشآت الإنتاجية الصغيرة، والمنشآت الخدمية الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة.

وحرصت الجائزة في دورتها الرابعة على دعم وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي، حيث تمَ فتحُ المجال لفئتي الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية الأخرى.

وتعد جائزة الملك عبد العزيز للجودة، الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة التي تضاهي في معاييرها مثيلاتها من جوائز الجودة العالمية، وتتمثل رؤية الجائزة في أن تكون متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة العربية السعودية.