بسبب المظاهرات .. تعليق الدراسة بجميع المدارس في الخرطوم

المواطن - متابعة

قررت الحكومة السودانية تعليق الدراسة في كافة المدارس ورياض الأطفال في ولاية الخرطوم بسبب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها عدة مدن خلال اليومين الماضيين.

وسيسري تعليق الدراسة في الخرطوم اعتبارا من يوم الأحد المقبل حيث يصادف اليوم ويوم غد عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك فيما تشهد عدة مدن سودانية مظاهرات غاضبة ضد الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم والبطالة والتي أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص فضلا عن مئات المصابين وتم إعلان حالة الطوارئ في عطبرة والقضارف.

وارتفع عدد ضحايا مظاهرات السودان الهادرة التي اشتعلت في عدة مدن على مدى يومين إلى ثمانية أشخاص فضلا عن مئات المصابين في احتجاجات بمدينة القضارف السودانية وولاية نهر النيل .

من جانبها اتهمت الحكومة السودانية عناصر مندسة بتعكير صفو المظاهرات وتحويلها عن مسارها السلمي.

وقال المتحدث بشارة جمعة في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء ”المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة“.

ويتزايد الغضب العام في السودان بسبب ارتفاع الأسعار ومصاعب اقتصادية أخرى منها تضاعف أسعار الخبز هذا العام ووضع حدود للسحب من البنوك، ويبلغ معدل التضخم بالسودان 69 في المائة وهو من أعلى المعدلات في العالم.