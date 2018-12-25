بشرى سارة للمتقاعدين مع بداية 2019 تكشفها الخدمة المدنية

المواطن - عبدالرحمن الفهد

كشف المهندس فيصل باخويشن، وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي، أن من أهم اختصاصات الخدمة المدنية حفظ وصيانة بيانات الموظفين على مستوى القطاع العام والمدني، وتحديدًا الوظائف في كافة الجهات الحكومية التي تقع تحت طائلة الخدمة، موضحًا أن الوزارة تعمل على مدى توفر البيانات ليستطيع الجميع اتخاذ القرار في الوقت المناسب بناء على المعلومات المتاحة.

وتابع في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن هناك توجيهًا من المقام الكريم بتوفير كافة بيانات الموارد البشرية للخدمة المدنية لتستطيع الوزارة ممارسة مهامها بشكل أسرع، كاشفًا أن خدمة “التزام” تم إطلاقها وهي تُمكن الجهات الحكومية من إرسال البيانات بشكل آمن أي أن الوزارة استبدلت العمل الورقي بشكل كامل.

وكشف باخشوين أن إنهاء بيانات المتقاعدين الآن أصبح يتم في يوم واحد بدلًا عن 3 أشهر.