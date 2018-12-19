بعد أمر الملك سلمان .. مطارات الرياض توجه باستمرار صرف بدل الغلاء لمنسوبيها

أعلنت “مطارات الرياض” عبر حسابها الرسمي الاستمرار بصرف بدل غلاء المعيشة لمنسوبيها ولمدة عام في مبادرة سريعة عقب صدور الأمر الملكي السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم أمس الثلاثاء، القاضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمس أمراً ملكياً بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
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محمد عمر عيسى طوهري
نحن حراس الأمن في الشركات نعمل في حراسة المباني والبنوك والمستشفيات وغيرها الكثير لماذا لايصرف لنا بدل غلاء المعيشة علما بأننا في امس الحاجه اليه لضعف رواتبنا نتمنى ان يوصل صوتي للمقام السامي الكريم أو ولي عهده بالنظر في حالنا ورفع سقف رواتبنا كحراس أمن وصرف لنا بدل غلاء المعيشة
بسال
المفروض ينظرون قطاع خاص رواتب الموظفين ضعيفة