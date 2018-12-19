بعد أمر الملك سلمان .. مطارات الرياض توجه باستمرار صرف بدل الغلاء لمنسوبيها

المواطن - الرياض

أعلنت “مطارات الرياض” عبر حسابها الرسمي الاستمرار بصرف بدل غلاء المعيشة لمنسوبيها ولمدة عام في مبادرة سريعة عقب صدور الأمر الملكي السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم أمس الثلاثاء، القاضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمس أمراً ملكياً بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ (1000 ) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين ، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ (500) خمسمائة ريال، وبدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمسمائة ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة (10 %)، وذلك لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.