بعد إصابة علي النمر .. هل يحق للجنة الانضباط التدخل؟

المواطن - مروة نبيل

تعرض علي النمر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي، عقب تدخل عنيف من باولو دياز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط علي النمر مغشيًا عليه بعد تدخل دياز القوي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة إسعاف، لتُثبت الفحوصات الطبية وجود 3 كسور في الوجه، بالإضافة إلى كسر إحدى أسنانه.

وعلى الرغم من قوة الالتحام بين علي النمر وباولو دياز، إلا أن حكم مباراة الوحدة والأهلي اكتفى بمنح لاعب الراقي البطاقة الصفراء، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجماهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

واستبعد القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير، إمكانية تدخل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي، ومعاقبة نجم الأهلي دياز بعد تسببه في إصابة علي النمر بمباراة الأمس.

وقال: “طالما تدخل الحكم ومنح البطاقة الصفراء؛ لا يحق للجنة الانضباط التدخل نهائيًا! لجنة الانضباط يحق لها التدخل من تلقاء نفسها في المخالفات التي لم يتنبه لها حكم المباراة أو المخالفات التي يعترف فيها الحكم بخطئه في تقديرها فقط!”.

وعن تأكيد البعض بإمكانية تدخل لجنة الانضباط؛ وتصحيح قرار الحكم، نظرًا لقوة وتأثير تدخل دياز العنيف تجاه علي النمر خلال مباراة الفريقين، أكد الخبير القانوني أن اللجنة لا يحق لها التدخل نهائيًا.

وتابع قائلًا: “حسب تفسير فيفا لنص المادة b/77 من لائحة الانضباط الدولية والتي تتوافق مع المادة 93/2 من اللائحة المحلية للانضباط؛ فإن المقصود بتصحيح الأخطاء الانضباطية الواضحة في قرارات الحكم تعني تصحيح هوية اللاعب المستحق للبطاقة الملونة حينما يخطئ الحكم في تسجيلها على لاعب آخر”.