بعد الخسارة ضد نادي الوحدة.. أرقام سلبية تُلاحق الأهلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نتائجه المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة، ليخسر أمام نادي الوحدة للمباراة الثالثة على التوالي، ويُحقق العديد من الأرقام السلبية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن النادي الأهلي لم يُنفذ أي تسديدة على مرمى نادي الوحدة خلال أحداث الشوط الأول، وذلك للمرة الأولى له في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بعد الخسارة ضد نادي الوحدة بالأمس، هُزم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 3 مباريات متتالية بالدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر عام 2011.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات متتالية خاضها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى منذ سبتمبر عام 2010، حينما تعادل في لقاء وخسر 4 مباريات.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند 24 نقطة، مُحتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع نادي الوحدة رصيده إلى 23 نقطة.