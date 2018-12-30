بعد تعطيل تشكيل الحكومة.. تحذير من أزمة مالية في لبنان

المواطن - متابعة

حذر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل من أزمة مالية حال استمرار تعطل تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان عن وزير المالية قوله إن الدولة المثقلة بالديون تعاني من أزمة اقتصادية، وحذر من أنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه فيه الساسة صعوبات في تشكيل حكومة جديدة.

وقال الوزير اللبناني : الأزمة الاقتصادية اليوم، في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية”، آملا ألا “تتحول إلى نقدية”، ومعتبرا أن “هذا الأمر يستدعي، أن لا نقف عند كل جدال وسجال قائم، وتحميل المسؤوليات التي يرميها كل طرف على الآخر”.



وتابع: “هناك العشرات من الملفات، التي يجب أن توضع على الطاولة، خاصة أننا أمام تحولات كبرى على مستوى المنطقة، فلا يصح بعد الآن، أن نقف من دون أن نواكبها بقيادة سياسية حاضرة، تستطيع أن تأخذ قرارات جريئة، وتتعاطى بعين الواقعية والمصلحة الوطنية”.

وتعثرت جهود الحريري في تشكيل الحكومة على مدى 8 أشهر فيما يشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعاني من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام. وأضاف : “نحن نريد ونطالب، أن نتجاوز هذا الأمر، وننطلق فورا إلى تثبيت وترجمة القواعد، التي تم الاتفاق عليها في تشكيل الحكومة، والوصول إلى إعلانها فورا، مع بداية هذا العام”.وتابع: “هناك العشرات من الملفات، التي يجب أن توضع على الطاولة، خاصة أننا أمام تحولات كبرى على مستوى المنطقة، فلا يصح بعد الآن، أن نقف من دون أن نواكبها بقيادة سياسية حاضرة، تستطيع أن تأخذ قرارات جريئة، وتتعاطى بعين الواقعية والمصلحة الوطنية”.وتعثرت جهود الحريري في تشكيل الحكومة على مدى 8 أشهر فيما يشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعاني من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.